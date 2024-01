Milan Martinovic, empresário de Petar Musa, falou do futuro do avançado croata, revelando que o Génova manifestou interesse em contratar o avançado que foi titular no último jogo do Benfica, na meia-final da Taça da Liga, em Leiria, frente ao Estoril.

«O Génova mostrou interesse em relação ao Petar, vamos ver o que acontece», destacou Martinovic em declarações que site italiano Europa Calcio.

Nas mesmas declarações, o representante do avançado do Benfica referiu ainda que o Bolonha terá desistido de contratar o mesmo jogador. «Bolonha? Penso que ficou por aqui, não houve mais contactos», destacou ainda.

O Maisfutebol também já tinha dado conta do interesse do Lille de Paulo Fonseca na contratação de Musa como alvo prioritário, com o clube francês a apontar Bozenik, avançado do Boavista, como alternativa.