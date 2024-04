O Benfica anunciou esta terça-feira que renovou o contrato de Martim Ferreira, jovem médio de 18 anos, que está no clube há onze anos, desde 2013/14, quando foi contratado à Associação Académica de Santarém.

«É um sentimento de muita felicidade, orgulho, e também de agradecimento pelo voto de confiança que o Benfica está a depositar em mim. Agora há que continuar a trabalhar. É sempre bom olhar para o futuro, mas com o foco bem assente no presente e no que eu posso controlar, que é o presente. Com toda a calma, ir queimando etapas aos poucos, e com muito trabalho, dedicação e compromisso todos os dias», destacou o júnior de primeiro ano em declarações à BTV.