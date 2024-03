Paulo Assunção, antigo jogador de FC Porto, Atlético Madrid e Palmeiras, é «reforço» do futebol de formação da Sanjoanense.

O ex-médio vai terminar a formação de treinador na equipa de São João da Madeira, com o objetivo de trazer a sua sabedoria aos jovens do clube.

Paulo Assunção, hoje com 44 anos, foi recebido pelo responsável da formação do clube, Manuel Oliveira, que lhe deu as boas-vindas à Sanjoanense.