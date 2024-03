Jorge Freitas, de 50 anos, é o novo diretor da academia de futebol do Rio Ave.

O novo responsável no futebol de formação foi apresentado esta quarta-feira pelo clube de Vila do Conde.

Com um percurso também como jogador, Jorge Freitas passou pelo V. Guimarães como Team Manager entre 2004 e 2011 e assumiu a liderança da academia do Vitória entre 2012 e 2019. Mais recentemente, na época 2022/23, foi diretor da academia do DAC, da Eslováquia.

«No Rio Ave FC, Jorge Freitas assumirá a coordenação e gestão total da Academia Rio Ave FC, abrangendo a gestão operacional e funcional da mesma, a direção desportiva de todas as equipas de competição, iniciação e escolinhas. Sempre em estreita colaboração com o futebol profissional, afeto à Rio Ave FC SDUQ, cujo elo é, para o clube, fundamental enquanto eixo do projeto formativo do universo Rio Ave FC», refere o clube, em comunicado.