Everton Cebolinha tem uma cláusula de rescisão fixada em 150 milhões de euros, segundo informou o Benfica em comunicado enviado à CMVM, o que torna o brasileiro no jogo com a cláusula mais alta da história do futebol português.

O brasileiro, que assinou por cinco anos com o Benfica, bateu o recorde que pertencia a Fábio Silva, que na última renovação de contrato com o FC Porto ficou com uma cláusula de rescisão de 125 milhões de euros.

Na lista de maiores cláusulas do futebol português seguem-se João Félix, Gedson Fernandes e Florentino, que fecham o top-5. O primeiro tinha, antes de sair para o At. Madrid, e os outros dois ainda têm uma cláusula de 120 milhões.