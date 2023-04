Gonçalo Ramos cumpriu o jogo 100 pelo Benfica na partida contra o Inter de Milão, dos quartos de final da Liga dos Campeões.



«É um sentimento especial, como cada jogo que faço! É um sonho concretizado chegar a uma marca que poucos conseguem. Passou muito rápido, nem tinha noção de que já tinham sido 100 jogos. É muito bom, é uma marca especial e espero que venham mais 100 jogos», começou por dizer aos meios do clube.



Apesar do número redondo, o internacional português não guarda boas memórias da partida que ditou a eliminação dos encarnados da Champions.



«Poderia ter sido melhor, mas não deixou de ser especial. Fizemos uma campanha muito boa na Champions League, uma das melhores equipas, como deu para ver pelo nosso percurso. Melhor só se tivéssemos passado às meias-finais», começou por dizer aos meios do clube.



O avançado assume que o momento atual «está a ser especial» e abordou o facto de estar empatado com João Mário na lista de melhores marcadores da Liga.



«Para nós, não faz muita diferença quem será o melhor marcador. Interessa é que a equipa marque e ganhe os jogos», frisou.



Gonçalo Ramos recuou 100 jogos até à estreia em 2019/20 contra o Desportivo das Aves, quando saltou do banco e marcou dois golos na goleada do Benfica por 4-0.



«Demorou algumas horas, e até alguns dias a assimilar tudo o que aconteceu na estreia. O foco estava só em estrear-me e aproveitar a oportunidade ao máximo. Nunca pensei marcar um golo nos primeiros 5 minutos, quanto mais dois. Estava na expectativa, com ansiedade e nervosismo no máximo. Só me queria estrear, e tive oportunidade de entrar e foi especial. O que me passou pela cabeça foi "vou tentar marcar um golo"», lembrou.



Por último, o jogador de 21 anos frisou que continua a ser o mesmo que iniciou a época.



«Tem sido o mesmo Gonçalo desde o início da época, desde o primeiro jogo no Estádio da Luz. Vou continuar sempre no meu máximo para tentar ajudar», concluiu.