O diretor-executivo do Shakhtar Donetsk voltou a elogiar a conduta no Benfica no processo da contratação de David Neres ao clube ucraniano.

«Tudo foi feito com boa-fé na mesa das negociações. Quero agradecer ao diretor-desportivo e ao presidente do Benfica. Fizemos o negócio [de David Neres] com boa-fé. Eles mostraram que apoiam a Ucrânia», disse Sergei Palkin em entrevista à Sport TV, referindo-se a Rui Pedro Braz e a Rui Costa.

Recorde-se que há dias o diretor da equipa ucraniana deixou duras críticas a clubes e empresários, considerando que alguns estão a tentar aproveitar-se de uma situação de fragilidade. «Esta guerra está a demonstrar muitos dos problemas do mundo do futebol. Toda a gente está a aproveitar esta situação, sobretudo os empresários. Alguns empresários estão a destruir-nos, estão a tentar roubar-nos os jogadores. Dizem aos clubes para não nos pagarem porque daqui a uns dias [30 de junho] os jogadores ficam livres. Dizem: ‘Não paguem ao Shakhtar, bastam pagarem-me 10 milhões e esqueçam o clube’», referiu.

Nesta mesma entrevista à Sport TV, Sergei Palkin assumiu que os negócios Neres/Pedrinho estão ligados, tendo sido feito um acerto de contas relativo à transferência do médio para a equipa ucraniana no ano passado por 18 milhões de euros. «Acredito que ambas as partes ficaram felizes com o desfecho. Gostava de, mais uma vez, agradecer ao Benfica.»