Tricampeão pelo Benfica, Gonçalo Guedes recordou o início da caminhada para o segundo título no ano de estreia de Rui Vitória na Luz. O extremo do Valência contou o que foi dito pelo presidente das águias, Luís Filipe Vieira, ao plantel imediatamente a seguir à derrota por 3-0 em casa frente ao Sporting, à oitava jornada, da época 2015/16.



«Fica na memória um espírito de entreajuda. Não começámos a época de melhor maneira. Perdemos 0-3 em casa com o Sporting e as coisas não estavam bem. No dia seguinte ao jogo, o presidente já estava no balneário quando lá chegámos. Estávamos todos assustados como o que viria. Uma das perguntas que o presidente fez ao início foi: 'O que é que vocês precisam? O que é que vos faz falta?'. Toda a gente respondeu que não faltava nada. Pagavam-nos a horas, tínhamos excelentes condições e uma boa equipa. Às nossas famílias também não faltava nada. Então ele perguntou: 'o que é que se passa para isto estar a acontecer?' Depois dessa conversa mudámos o chip. Ganhámos em Alvalade, por 1-0, com golo do Mitroglou, na segunda volta e fizemos o resto dos jogos sem perder, foram 12 ou 13, não é fácil. Essas conversas como o presidente, com o Rui Costa, mesmo o Luisão, foram muito importante para nós», referiu, à BTV.



O título de campeão conquistado nessa temporada, 2015/16, obrigou o internacional português a faltar ao aniversário da namorada.



«O segundo campeonato foi festejado a 15 de maio. A minha namorada fazia anos nesse dia e disse-lhe: 'Peço imensa desculpa, mas eu não vou conseguir jantar, almoçar nem dormir contigo porque nós vamos querer festejar. Vamos aproveitar ao máximo porque isto pode ser o meu último titulo no Benfica. Estou a realizar um sonho e quero aproveitá-lo ao máximo'. Ela ficou um bocadinho chateada porque todas as mulheres ficam, mas depois percebeu. Até hoje estou perdoado», contou.



Guedes ficou mais meia época na Luz antes de se transferir para o PSG.