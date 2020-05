Vendido ao Bayern Munique no verão de 2016 por 35 milhões de euros mais objetivos, Renato Sanches assumiu o regresso ao Benfica chegou a ser cogitado nos últimos anos.

«Já estive para voltar para o Benfica mais do que uma vez e gostaria de o fazer, já o disse. Agora estou bem no Lille, as coisas estão a correr bem e estou contente», disse num especial da BTV.

«Não quero voltar muito velho ao Benfica, porque quero ganhar títulos e vou jogar para ganhar», acrescentou o médio que se sagrou campeão nacional pelas águias em 2016, ano em que conquistou também o Europeu.

Recorde-se que Renato Sanches nunca conseguiu impor-se no Bayer Munique. Dos 53 jogos realizados ao serviço dos bávaros foi titular em apenas 16 e em 2017/18 acabou por ser emprestado aos galeses do Swansea.

No início desta época transferiu-se a título definitivo para o Lille, onde se tem assumido como uma das principais figuras da equipa.