Apesar de só ter reencontrado a sua melhor versão nos últimos jogos da época, Everton considera-se «uma pessoa realizada» e deseja deixar o seu nome gravado na história do Benfica.



«Costumo dizer em casa que sou uma pessoa realizada, tenho dois filhos com saúde, sou bem casado, jogo no maior clube de Portugal… não me falta nada! Quero conquistar títulos pelo Benfica e deixar o meu nome na história do clube», começou por dizer, em declarações ao Benfica Play.



O internacional brasileiro mudou-se no último verão para a Luz depois de oito épocas no Grémio. O extremo de 25 anos confessou que os seus olhos «brilharam» quando soube do interesse dos encarnados.



«Fiquei a saber pela imprensa e pelos meus empresários [do interesse do Benfica]. Perguntaram-me se teria interesse em fazer parte do projeto. Os meus olhos brilharam. É um grande clube, que está sempre nas competições europeias. É o maior campeão nacional e quis fazer parte deste clube tão grandioso», contou.



Everton admite que está a «cumprir um sonho» por jogar «num grande clube da Europa» e usou como exemplo o que fez no Brasil para relembrar o quanto pode ajudar o Benfica.



«Sinto-me orgulhoso pelo que fiz tanto a nível pessoal como profissional. Pude dar alegrias aos adeptos brasileiros do Grémio, o meu antigo clube, e espero também poder dar alegrias aos benfiquistas. O Benfica é um clube com uma massa adepta gigante e quando podemos dar alegrias aos adeptos recebemos elogios na rua. Fico muito feliz», concluiu.