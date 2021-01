Jorge Jesus, treinador do Benfica, em declarações na flash interview da BTV após a vitória sobre o Tondela por 2-0:

«Três coisas boas: o jogo que fizemos, a atitude que tivemos e a intensidade. Não nos enervámos por não termos marcado na primeira parte. Depois, a qualidade que a equipa teve em alguns momentos do jogo, a vitória e não sofrer golos, que nos deu segurança para ganharmos este jogo.

Tínhamos detetado que esta equipa era perigosa nos contra-golpes: no Dragão perdeu 4-3. A equipa esteve sempre muito concentrada e focada no que tinha de fazer. As oportunidades foram acontecendo e tivemos de mexer na equipa porque tivemos alguns jogadores a sair do covid. É uma novidade para todos nós: não são dez dias. São 20 ou 30 dias para um jogador ficar em forma. O Seferovic esteve muito bem.

A vitória acenta bem ao que a equipa fez. Cinco vitórias e um empate. Foi uma especulação à volta da equipa, que parece que tem sido ao contrário. Podemos fazer melhor e vamos fazer melhor.

A pouco e pouco a equipa vai tendo ideias e confiança. Querem que os adeptos do Benfica fiquem sem confiança na equipa e que os jogadores e o treinador fiquem perturbados. Aqui é que é o jogo. O outro jogo, o falado, faz parte do que é o futebol português. Já estava destreinado e estou novamente a adaptar-me.

Na primeira parte tivemos oito cantos. É sinal de que a equipa teve alguma qualidade nos corredores. Mas não terminávamos as jogadas com finalização porque os nossos avançados estavam com pouca mobilidade. Disse que tinha de aver mais diagonais para a largura e aproximação ao portador da bola. Principalmente os dois avançados começaram a fazer muita diagonal para o espaço. Ganhámos com justiça, um jogo interessante, mas uma vontade muito grande de ganhar.