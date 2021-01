O clássico FC Porto-Benfica da Supertaça e mais nenhum: este foi o único jogo dos dragões que Jorge Jesus viu para preparar a equipa encarnada para o duelo com os azuis e brancos para a 14.ª jornada da Liga.

«Estavam em disputa as duas equipas que vão jogar. Não observei mais nenhum jogo sem ser o que jogámos. Dá sempre para olharmos para o jogo, tirar conclusões, tentar corrigir e tentar não fazer alguns erros que fizemos nesse jogo», disse na antevisão ao jogo desta sexta-feira.

Jorge Jesus foi depois questionado acerca dos erros que identificou na equipa e que procurou eliminar. «Erros do ponto de vista do que o jogo ditou, não do ponto de vista técnico-tático. Tentámos identificar e o meu trabalho é analisar e tentar passar uma ideia do que aconteceu no jogo com mais pormenor e mais certeza», disse sem responder perentoriamente.

O treinador do Benfica terminou a conferência a identificar os aspectos que poderão inclinar o jogo para um lado ou para o outro. «O que faz a diferença é sempre a qualidade da equipa que joga melhor quando tem bola. Mas se também não for uma equipa organizada defensivamente, isso só não chega, mas o que pode fazer a diferença são também algumas jogadas individuais, porque ambas as equipas têm jogadores que podem criar esses espaços que as equipas coletivamente não conseguem. Desse ponto de vista, espero que os jogadores do Benfica possa ser criativos individualmente para poderem fazer a diferença. Acredito que têm qualidade para isso», concluiu.