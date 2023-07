João Mário manifestou o desejo que Rafa Silva continue a jogar no Benfica, numa altura em que o companheiro de equipa, com apenas mais um ano de contrato, tem sido um dos nomes mais referenciados no mercado de transferências.

«Não é só o Rafa, são todos os jogadores, nesta altura do mercado fala-se e especula-se sempre muito, mas aquilo que vejo é um líder, um jogador muito importante no nosso balneário, um grande jogador. Aquilo que desejo é que fique e que nos ajude muito», comentou o médio antes do início do segundo treino do Benfica no estágio que está a realizar em Inglaterra.