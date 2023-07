João Mário falou das expetativas para a nova temporada do Benfica, considerando que o «38 já é passado» e que o grupo já está totalmente focado na «conquista do 39».

«Partimos todos do zero. Essa é a coisa boa dos campeonatos, tudo o que aconteceu já é passado para nós. O 38 foi muito bonito, mas o nosso objetivo já passa por conquistar o 39», destacou o médio antes do início do segundo treino no estágio em Inglatera.

A conquista do campeonato 2023/24 é a prioridade para o clube e também para os jogadores. «É aquilo que o clube nos exige, é o que todos nós queremos. Portanto, partimos todos do zero e aquilo que queremos, o nosso principal objetivo, é conquistar o campeonato», acrescentou ainda.