João Mário foi o porta-voz do plantel do Benfica esta segunda-feira antes do segundo treino no estágio que o Benfica está a realizar em St. George’s Park, em Inglaterra, e abordou a possibilidade de João Félix regressar ao Benfica.

«Quero o que for melhor para o João. É um jovem com muito talento, muita qualidade, o que for o melhor para ele é o que desejo. Para o Benfica seria um excelente jogador, toda a gente conhece as qualidades do João Félix. Se ele quiser vir e estiver com vontade de nos ajudar será sempre bem-vindo», destacou João Mário.

Recordamos que João Félix, depois de meia época emprestado ao Chelsea, foi reintegrado na segunda-feira nos treinos do Atlético Madrid, mas não entra nas contas de Diego Simeone para a próxima temporada.