João Mário diz que uma eventual saída para o estrangeiro «não é uma opção» que coloque neste momento e garante que está determinado em fazer uma época no Benfica melhor do que a anterior que classificou como «excecional».

«Estou muito feliz aqui, gosto muito deste grupo, quero continuar no Benfica. Para mim, neste momento, não é uma opção, mas no futebol já sabemos como é que é. Enquanto estiverem contentes comigo, será sempre um prazer poder ajudar», destacou o jogador à margem do estágio que o Benfica está a realizar em Inglaterra.

João Mário foi uma das figuras incontornáveis da conquista do 38, com 23 marcados aos quais juntou ainda 13 assistências. Números que o jogador quer superar na nova época. «É difícil, mas vou tentar. De ano para ano tento sempre melhorar, o ano passado foi excecional e a minha meta este ano é tentar fazer melhor. Esses números são uma referência, mas vamos ver», destacou ainda.

O Benfica vai ficar em Inglaterra até ao próximo dia 15 e realiza o primeiro «teste» da pré-temporada já esta quarta-feira, frente ao Southampton (15h00).