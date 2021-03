Jorge Jesus contestou o golo anulado a Taarabt na vitória do Benfica sobre o Boavista (2-0), em jogo da 23.ª jornada da Liga, considerando que os árbitros têm de «conhecer melhor o jogo» para poderem apitar com mais justiça.

- Não concordo. Está a ser um problema do futebol mundial, não é só em Portugal. Esta nova forma de olhar para o contato dos jogadores é muito teórica, não tem nada a ver com a prática. Vou buscar as Leis do Jogo, que dizem que pode haver contato entre jogadores quando disputam a bola. Isto não é basquetebol. O que está a acontecer, mais nuns países do que noutros, é que os árbitros estão a defenderem-se muito e os jogadores estão a enganar os árbitros. Qualquer toque é um drama. Os árbitros conhecem as leis do jogo, mas não sabem o que é o jogo. Quando estás em posse de bola, o espaço à tua frente tem de ser coberto pelo teu corpo e também tens braços. Muitas vezes abres os braços para resguardar o teu espaço e o outro chega e toca com cara. O Taarabt foi duplamente penalizado, dão-lhe um amarelo e tiram-lhe o golo. Ele já não faz muitos. O árbitro achou que foi ele que levou o cotovelo à cara do adversário. O árbitro tem de ver isso. Quem defende é que fez contato. Isso tem de mudar. No futuro, o futebol tem de mudar muita coisa e esta é uma delas.

[Tinha dito que o Benfica precisava de ter mais do que um plano A. Foi por isso que substituiu o Pedrinho e o Rafa?]

- Não, pelo contrário, achei que a expulsão do jogador do Boavista fez com que o Boavista ficasse a jogar com dois centrais e não três. Deu mais liberdade de ação ao Rafa e ao Pedrinho. Temos um posicionamento no corredor central muito forte, com vários jogadores, e isso tornou o jogo no corredor central mais fácil. Eles saíram quando faltavam dez minutos para o final. O Rafa este ano está num plano muito superior a outros anos, principalmente em relação ao último. Está mais confiante, mais competitivo, mais comprometido em termos defensivos. Hoje não foi preciso, mas tirei-o porque não precisava que ele estivesse mais tempo em jogo. Tem jogado mais veze, tem mais minutos. O Pedrinho esteve bem, fez as coisas bem, foi a primeira vez que ele jogou daquele lado, ele prefere jogar no lado direito, e teve um desempenho bom. É um dos jogadores que com os jogos vai melhorar. Tirei-o porque já tinha uma hora de jogo e queria que o Everton jogasse vinte minutos. Não os tirei por o Benfica ter complicado o jogo. Quando fiz as substituições o Benfica já estava a ganhar por 2-0. O Boavista teve de correr muito, com a nossa circulação de bola. O Jesualdo fez cinco substituições, a equipa estava cansada. O mister Jesualdo sabe muito disto, viu que precisava de mexer. Mas a saída dos dois jogadores não teve uma coia a ver com a outra.