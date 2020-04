Emprestado pelo Benfica ao Newell's Old Boys, da Argentina, Cristián Lema diz desconhecer o que o futuro lhe reserva.

«Tenho contrato até junho [com o Newell's], depois não sei o que vai acontecer com o futebol», afirmou o defesa-central argentino, em entrevista Diario Jornada.

O jogador de 30 anos confirmou também que o plantel do Newell's aceitou reduzir os salários para ajudar o clube: ««Sim, compreende-se, uma vez que está tudo parado. O que foi acordado entre os jogadores e o clube é uma contribuição excelente. Há coisas mais importantes, há pessoas, como os empregados e os trabalhadores do clube que precisam [do dinheiro], e se podemos dar a mão dessa forma, que assim seja.»

Recorde-se que Cristián Lema chegou ao Benfica no verão de 2018, mas apenas fez dois jogos de águia ao peito. Foi primeiro emprestado ao Peñarol e esta época ao Newell's.