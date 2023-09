Depois da derrota na Champions, o Benfica regressa aos jogos do campeonato com uma visita ao Algarve, onde vai defrontar o Portimonense.



O Maisfutebol vai seguir o encontro AO MINUTO, a partir das 18h00.



Não se esperam grandes alterações da parte de Roger Schmidt. Enquanto falava de Arthur Cabral, o técnico confirmou a titularidade de Musa e elogiou o momento de forma de Di María e de Rafa, deixando no ar a ideia de que ambos serão titulares.



Confira os onzes prováveis na galeria associada ao artigo.