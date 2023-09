Arthur Cabral chegou ao Benfica, foi titular, mas depois perdeu o lugar para Petar Musa e não voltou a jogar. Roger Schmidt explica que não se trata de pressão, mas simplesmente o croata está, nesta altura, melhor do que o brasileiro que chegou da Fiorentina.

«Não creio que seja pressão, ele chegou já depois da pré-época, com a época em andamento, depois de vendermos o Gonçalo Ramos. Tentei dar-lhe a oportunidade para se mostrar, adaptar-se à tática e aos outros jogadores. Ele trabalhou muito rápido, marcou golos, tem confiança e foi ajudado pelos colegas. Tentámos que jogasse logo desde o início, desde que chegou, mas não foi o início que ele estava à espera», começou por enunciar.

O treinador alemão diz que tem três avançados e Musa tem a vantagem de estar há mais tempo no Benfica. «Tenho de tomar decisões, tendo em conta a forma e a situação dos jogadores. Na frente temos três avançados, o Arthur, o Petar Musa e o Casper [Tengstedt]. O Musa esteve muito bem na Supertaça, depois viu um vermelho frente ao Boavista e demos-lhe uma oportunidade outra vez. O Musa tem estado bem, evoluiu muito e tem a grande vantagem de já ter um ano de Benfica. Ele sabe o que tem de fazer no relvado, não é só marcar golos, é trabalhar duro, fazer parte da pressão e estar disponível entrelinhas. Foi por isso que a minha opção caiu mais sobre o Musa do que sobre o Casper ou o Arthur», prosseguiu.

Em resumo, o Musa tem estado bem e Arthur Cabral precisa ainda de se adaptar à equipa. «O Musa tem estado muito bem, mesmo na quarta-feira fez um bom jogo. Teve um pouco de azar na finalização, que é o seu forte, mas fez parte do jogo, esteve envolvido em várias situações, com bola e sem bola. É isso que esperamos de um avançado no Benfica. Não é fácil jogar, às vezes é preciso de um pouco de adaptação. É essa a situação do Arthur. Ele tem trabalhado duro nos treinos, mas agora tem de esperar por uma oportunidade. É sempre assim ao mais alto nível, se não estás no topo e outros estão melhor, tens de recuperar e esperar um pouco. Tem estado bem nos treinos, de certeza que vai marcar muitos golos pelo Benfica, mas, nesta altura, as minhas opções nos últimos jogos recaíram sobe o Petar», destacou ainda.