Num programa da BTV, Luisão recordou alguns dos momentos da sua longa carreira no Benfica como jogador, iniciada em 2003 e terminada em 2018.

O antigo defesa-central falou sobre o momento em que decidiu encerrar a carreira, depois de Rui Vitória, na altura treinador das águias, ter dito que não contava com ele.

«Nos meses antes de parar de jogar senti um vazio. Na última época antes de encerrar a carreira, antes do último jogo, fui informado pelo treinador [Rui Vitória] que não contava comigo para a próxima época. Dois dias antes de ir férias», disse.

«Essas últimas férias antes de terminar a carreira foram difíceis por ter ouvido isso, podia ser o quinto ou sexto central. Optei por regressar mesmo sabendo disso, os meus colegas confiavam que podia ajudar. Ao regressar, coloquei algumas metas. (…) Percebi que não iam acontecer e tomei a decisão de acabar a carreira em dois dias», prosseguiu.

Como capitão, Luisão admitiu que era exigente com todos os companheiros durante o jogo e destacou um episódio mais sério com Talisca.

«A única nota de calor do jogo que me lembro de exigir foi ao Talisca. Ele tinha entrado e já estávamos no final do jogo. Num contra-ataque que sofremos, ele estava em desvantagem e eu acabei por passar por ele. Depois cobrei-lhe isso, tinha acabado de entrar e por isso tinha de correr mais que os outros. Nesse dia, apesar de ser uma pessoa incrível, não assimilou isso bem. Acabou por dizer algumas palavras que não posso dizer aqui. Fiquei cego e acabei por esperá-lo dentro do balneário para esclarecer tudo. Deus é tão bom que respirei e ficámos um bocado sem nos encontrarmos. Quando voltámos a ver-nos, conversámos e ficou tudo explicado.»

O brasileiro lembrou disse ainda que não gostava de faltas de respeito no clube e que, por isso, castigou no treino um jovem jogador que tinha jogado uma taça ao chão no refeitório.

«Conversei com os jogadores ali perto de mim e de cada vez que ele estivesse com a bola entraríamos mais duro sobre ele. Depois do treino iria explicar o porquê. Assim fiz, porque ele faltou ao respeito e quem o faz pode conquistar tudo, o seu caráter será posto em causa.»

Agora embaixador do Benfica, Luisão agradeceu a oportunidade dada por Luís Filipe Vieira e por Domingos Soares de Oliveira e garantiu que não é remunerado na nova função. «Faço isto para aprender e por amor ao clube».