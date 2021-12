Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, comentou desta forma a derrota da sua equipa frente ao FC Porto, em encontro referente à 16.ª jornada da Liga 2021/22:

«Como costumo dizer, a justiça está no próprio resultado. O resultado é o que é. Temos de reconhecer que entrámos muito bem no jogo, fizemos 30 minutos de grande qualidade, com situações de perigo. Aliás, temos uma situação de golo que antecede o 1-0 do FC Porto. Passamos uns minutos, faz o 2-0 e a equipa perdeu alguns posicionamentos nessa altura, como é natural. Ao intervalo, pedimos aos jogadores para manterem o equilíbrio e foi lançado o desafio de fazerem o golo nos primeiros dez minutos, o que aconteceu. Logo a seguir acontece a expulsão, acaba por ser um dos momentos principais do jogo. Ainda assim, tivemos a oportunidade de fazer o 2-2. Obviamente, com menos um jogador ficou tudo mais complicado e acabámos por sofrer mais um golo.»

Sobre a preparação para o jogo: «Fizemos dois treinos e encontrei os jogadores com muita vontade, os jogadores foram de uma grande entrega. Apesar do resultado de hoje não ter sido positivo, os jogadores têm uma grande vontade de dar uma resposta positiva nos próximos jogos. Apelo desde já aos nossos sócios, apoiem a equipa porque vai valer a pena. Falta muito jogo, falta muito campeonato, esta equipa vai fazer pela vida e vai lutar pelo que resta do campeonato.»



A resposta dos jogadores: «Fiz dois treinos com a equipa e senti os jogadores motivados. Nada a dizer relativamente ao comportamento do grupo. Conhecia muitos deles, os que não conhecia deixaram boa impressão. São jogadores com caráter, que ficaram chateados e frustrados por perderem aqui no Dragão. O que temos de fazer é focar agora no jogo com o Paços de Ferreira. Quanto à minha situação pessoal (ndr. morte da mãe), foi manter o foco, já não podia fazer nada. A vida é isto, é seguir em frente, e agradecer a todos os que enviaram mensagens.»

A luta pelo título da Liga: «Sete pontos para o primeiro é difícil, se formos ao passado recente é possível, recuperar para um, para os dois é mais difícil. Temos de olhar para cada jogo como um desafio diferente para conquistar os três pontos e começar a reduzir a distância para as equipas da frente.»