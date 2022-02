Nélson Veríssimo confirmou que Pizzi pode estar mesmo de saída para a Turquia já depois de o Basaksehir ter vindo a público anunciar o interesse na contratação do médio. Treinador do Benfica explica que o «processo está em andamento» e pode chegar a uma conclusão nas próximas horas.

Na antevisão do jogo com o Tondela, o treinador começou por explicar a pouca utilização do internacional português nos últimos jogos do Benfica.

«É um jogador pelo qual nós temos uma grande estima, é um jogador que tem muitos anos nesta casa, conquistou muitos títulos, é verdade que ultimamente não tem tido a utilização que ele próprio esperaria, mas está integrado num plantel em que um treinador tem de tomar as suas opções. Ele tem sido de uma entrega imprescindível naquilo que é o trabalho diário, naquilo que ele pode dar à equipa, depois as opções são do treinador», referiu.

Quanto à possível saída de Pizzi, o treinador diz que o «processo está em andamento».

«Existe a possibilidade de ele rumar à Turquia, penso que essa possibilidade está a acontecer. É qualquer coisa que está em andamento, temos de aguardar. São questões do mercado, há interesse de um clube, pode haver interesse do jogador em sair. É um conjunto de interesses de forma a que o jogador se sinta confortável quanto à opção a tomar», destacou ainda.