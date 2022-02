O presidente do Basaksehir, Göksel Gümüşdağ, assumiu este sábado que o clube turco está interessado em Pizzi, jogador do Benfica.

Em declarações prestadas no final do triunfo em casa do Fenerbahçe, o dirigente revelou mesmo estar em conversas para recrutar aquele que é um dos capitães dos encarnados, ao passo que praticamente deu como certa a chegada de Trézéguet, jogador egípcio do Aston Villa.

«Trézéguet está na final da CAN com o Egito, por isso acredito que estará aqui na terça-feira. As nossas conversas com o jogador do Benfica [Pizzi] continuam. Acredito que chegaremos a um entendimento», afirmou, citado pela Fanatik.

Pizzi está ligado ao Benfica desde 2013/14 e tem contrato até junho de 2023. Esta temporada, soma 30 jogos, dois golos e quatro assistências pelas águias.