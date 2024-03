Gustavo Varela renovou contrato com o Benfica até 2028.



O avançado, filho do defesa do Casa Pia, Fernando Varela, está ao serviço das águias desde a época 2021/22 depois de seis anos no PAOK. Na presente temporada, o jogador de 19 anos contabiliza quatro golos em 18 jogos pela equipa B, além de um golo em três presenças na Premier League Internacional Cup.



Com idade de júnior, Varela participou ainda em três jogos na Youth League.



«Era um objetivo. Quando vim para cá, queria continuar no Benfica e renovar. Quero agradecer ao clube o voto de confiança que me está a dar, tudo farei para conquistar os objetivos, coletivos e individuais», disse à BTV e apontou como objetivo chegar à equipa principal.

«Claro que a equipa A é o meu objetivo, mas sei que ainda falta muito trabalho. Agora estou na equipa B e o meu foco é ir trabalhando, ano após ano, e depois tentar conquistar o meu espaço na equipa principal», acrescentou o internacional jovem por Portugal.