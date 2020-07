Ruben Dias, central do Benfica, em declarações no final da vitória por 2-1 sobre o Sporting no dérbi eterno:

«Foi uma vitória saborosa para nós. Já tínhamos falhado o objetivo principal, mas temos de olhar sempre em frente e já estamos a preparar também a final da Taça de Portugal que aí vem. Um dérbi é sempre um dérbi e uma vitória é sempre uma vitória, quando estamos a vestir esta camisola. É um resultado especial.»