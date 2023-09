Além da saída de Gonçalo Ramos, Rui Costa explicou as negociações com Otamendi e João Neves para a renovação dos respetivos contratos. O presidente do Benfica revelou que nenhum dos dois processos foi complicado, mas considerou o do jovem médio «foi a renovação mais fácil que tive».



«Parecia e muitos davam como perdida a renovação do Otamendi, mas posso assegurar que não foi difícil, principalmente pela vontade que o nosso capitão tinha de continuar. É um campeão do Mundo que continua a ter muito mercado europeu, mas podia ser alvo também da Arábia Saudita. Mas, desde a primeira hora que falámos com ele, senti vontade de continuar. Encarnou o nosso clube e é o principal líder da equipa. Senti grande desejo dele em continuar e é uma mais-valia para nós», referiu, em entrevista à BTV.



«Em relação ao Joãozinho, o nosso João Neves, lembro que já falei da situação contratual que ele tinha na época passada e posso dizer que foi a renovação mais fácil que tive neste clube. Ele só queria saber quando é que renovava, por quantos anos ainda podia estar aqui e quando era o próximo jogo. Foi uma renovação muito fácil de um menino que tem tido uma evolução extraordinária», partilhou.



Siga aqui a entrevista de Rui Costa