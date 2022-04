Após o triunfo no dérbi contra o Sporting, Nélson Veríssimo mostrou-se solidário com Sandro Cruz, jogador da equipa B do Benfica que foi alvo de comentários racistas no jogo contra o Rio Ave.



«Mandar um abraço ao Sandro [Cruz], nosso jogador da equipa B, que hoje foi vítima de comentários racistas. Eu por acaso estava a ver o jogo, não vi o jogo todo, estava a preparar a nossa palestra para o jogo, mas ainda tive a oportunidade de ouvir o comentário na Sport TV. Acho que é degradante, lamentável», referiu o técnico.



Ora, o defesa de 20 anos recorreu às redes sociais para agradecer as palavras do treinador da equipa principal das águias e a toda a estrutura do clube pelo apoio num «momento tão difícil».



«Eu e a minha família agradecemos do fundo do coração as palavras do Mister Nélson Veríssimo e de todo mundo que tem mandado mensagem mas principalmente à estrutura do Benfica por todo o apoio neste momento tão difícil para nós. Obrigado», escreveu.



Lembre-se que Veríssimo e Sandro Cruz trabalharam juntos na equipa B do Benfica.