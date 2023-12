Roger Schmidt, treinador do Benfica, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Famalicão (3-0), no Estádio da Luz, em jogo da 15.ª jornada da Liga:

Com a lesão de Aursnes e com a saída de João Víctor para o Vasco da Gama, torna-se mais urgente contratar um lateral direito?

- Acho que a lesão do Frederik não é nada de especial, acho que sofreu apenas uma contusão. Não é nada de grave, espero eu. tem apena sum contusão, não é nada sério. O João Victor estava lesionado, foi por isso que não veio ao jogo, mas se sair teremos de encontrar uma solução, mas vamos ver o que acontece nas próximas semanas.

Tiago Gouveia jogou no lugar de Di María. É uma boa solução quando o argentino não estiver disponível?

- Sim, penso que fez um bom jogo. Entrou muito bem no jogo, teve os seus momentos no ataque, agora é importante que seja mais confiável em todos os aspetos técnicos. É inegável que ele tem qualidade, vimos isso no um-para-um, no jogo em velocidade e tem uma boa finalização, não há dúvidas sobre isso, mas também é preciso que ele esteja integrado no nosso sistema, que ajude a pressionar, que apoie os centrais e tudo o resto.

- Acho que fez um bom jogo hoje, foi muito importante para ele porque foi a primeira vez que jogou de início no Estádio da Luz. Acho que ele está muito bem, também marcou no jogo anterior contra o Aves. Como já tinha dito, espero que jogue muito mais nas próximas semanas e nos próximos meses. Nem todos os jogadores aparecem ao mesmo tempo, temos muitos jovens. Ainda hoje começámos o jogo com cinco jogadores da formação e ele era um deles. Confiamos neles. No momento certo eles podem afirmar-se na equipa e acho que o Tiago está a fazê-lo.