Roger Schmidt, treinador do Benfica, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Famalicão (3-0), no Estádio da Luz, em jogo da 15.ª jornada da Liga:

Arthur Cabral já foi muito criticado pelos adeptos, mas esta noite foi aplaudido. Como é que vê este momento do brasileiro?

- Para ser honesto, fiquei muito contente pelo Arthur e, de certa forma, aliviado por ele ter marcado no nosso estádio. Acho que ele merece, é uma excelente pessoa, é também um grande jogador de futebol. O início dele não foi de topo, sabemos isso. As expetativas sobre um avançado no Benfica são sempre muito elevadas, ainda por cima quando o avançado anterior saiu depois de marcar muito golos pelo Benfica. Claro que as expetativas eram muito elevadas e era difícil para ele jogar ao mais alto nível, mas acho que o Arthur é um jogador que precisa de ganhar confiança para jogar ao nível dele.

- Como todos os avançados, precisa de confiança e do apoio dos adeptos, precisa de conseguir golos para a equipa, precisa de festejar. Nas últimas semanas tem vindo a mudar o seu momento, conseguiu um golo muito importante contra o Salzburgo, hoje também. Ainda vamos a meio da época, ainda anão acabou, mas acho que ele está mais integrado, está mais ligado à equipa e aos jogadores. É isso que queremos para ele. Fechar o ano a marcar neste jogo é muito importante para ele, para o Benfica, para os benfiquistas, para toda a gente.