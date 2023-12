Roger Schmidt, treinador do Benfica, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Famalicão (3-0), no Estádio da Luz, em jogo da 15.ª jornada da Liga:

Qual a importância de acabar o ano com uma vitória?

- Foi muito importante, todos os jogos são importantes, mas claro, acabar o ano a vencer é muito bom para nós, especialmente quando se trata de um jogo difícil como o de hoje. Já tínhamos feito um jogo da Taça, é sempre difícil defrontar o Famalicão, eles mostram sempre uma grande disciplina e muita qualidade nas transições para o ataque. Terminarmos estes dois jogos sem sofrer golos é muito positivo. Acho que controlámos o jogo por muito tempo, marcamos um golo, acho que podíamos ter decidido, mas depois tivemos 10/15 minutos que foram difíceis para nós. Tivemos que defender, precisámos de um bom guarda-redes, mas no fim acabámos por decidir o jogo com o segundo e terceiro golo. Foi uma vitória merecida, mas deu-nos muito trabalho.

Melhor defesa da Liga? Isso é importante para dar mais confiança à equipa?

- Tudo no futebol é importante. Marcar golos é importante, mas defender bem também é. A defesa é um dos momentos do jogo, temos de ser muito bons nesse capítulo. Ganharmos jogos como o de hoje sem consentir golos é muito importante. O adversário teve algumas oportunidades, precisámos do nosso guarda-redes, mas acho que o Trubin está a crescer muito, está muito bem. Podemos contar com ele quando precisamos, mas a estabilidade na defesa é muito importante porque isso quer dizer que não precisamos de marcar muitos golos para ganhar os jogos. Nem tudo está perfeito, mas hoje vimos que podemos contra com todos os jogadores.

Mensagem para os adeptos?

- É o final do ano, no ano passado perdemos o último jogo do ano, com o Braga, este ano ganhámos. Penso que a situação é muito boa. Temos de trabalhar duro nos próximos meses para alcançarmos os nossos objetivos, queremos ganhar mais títulos. Os jogadores estão a dar o seu melhor e, se nos mantivermos juntos, os próximos meses podem ser muito positivos. Esperamos poder continuar como acabámos este ano.