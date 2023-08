Roger Schmidt explicou a nova posição de Fredrik Aursnes que, este sábado, frente ao estrela da Amadora, jogou com lateral esquerdo, com Ristic no banco e Jurásek, lesionado, fora da convocatória. O treinador abordou ainda a estreia de Athur Cabral no ataque.

«Tenho opções diferentes. Queria um jogador que jogasse bem com a bola nos pés, fizemos muito boas combinações com o jogador que atuou na esquerda. Aursnes já tinha jogado como lateral-direito na época passada e, por isso, era capaz de jogar nesta posição. Na minha opinião, Aursnes podia dar-nos algo mais. Foi uma opção, nada mais. Tive de tomar uma decisão e decidi jogar com o Fredrik, também para o João Mário entrar na equipa», destacou.

O treinador comentou ainda a estreia de Arthur Cabral que foi titular, mas ficou em branco neste primeiro jogo. «Foi um bom arranque para ele. Não é fácil, após sete dias com a equipa, conhecer todas as ligações da equipa no jogo e ter conexão com os companheiros. Mostrou bons pormenores a atacar, é muito forte fisicamente e criou algumas ocasiões. Penso que vai jogar muito melhor no futuro e vai ganhar confiança. Poderá ser muito útil», referiu ainda o treinador em conferência de imprensa.