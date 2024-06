Moçambique venceu esta segunda-feira na visita à Guiné (Conacri) por 1-0, em jogo da 4.ª jornada do grupo G de apuramento para o Mundial 2026.

O herói do resultado foi o extremo do Sporting, Geny Catamo, que marcou o único golo do jogo de grande penalidade, já dentro dos cinco minutos de compensação, aos 90+3m.

Para o mesmo grupo, esta segunda-feira, a Argélia venceu o Uganda (1-2) e o Botsuana triunfou na visita à Somália (1-3).

Na classificação, Moçambique segue no 2.º lugar, em zona de apuramento, com nove pontos, tal como a líder Argélia. Seguem-se Botsuana, Uganda e Guiné, todos com seis pontos. A Somália ocupa o 6.º e último lugar do grupo, sem pontos somados.

Para o grupo A, também esta segunda-feira, a Guiné-Bissau, treinada por Luís Boa Morte, empatou a um golo na receção ao Egito, em jogo da quarta jornada.

Mama Baldé, capitão da seleção guineense, marcou aos 42 minutos. O Egito chegou ao empate aos 70 minutos, Mohamed Salah.

A Guiné-Bissau soma seis pontos, no segundo lugar, atrás do Egito, que lidera o Grupo A com 10. Burquina Faso e Serra Leoa somam cinco pontos cada, a Etiópia três e Djibuti um.