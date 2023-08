Roger Schmidt explicou a titularidade de Samuel Soares, este sábado, na receção ao Estrela da Amadora, mas recusou comentar um desentendimento com Vlachodimos antes do jogo da segunda jornada da Liga. Em conferência de imprensa, depois da estreia na Luz, o treinador alemão começou por elogiar o jovem guarda-redes que, pelo menos esta noite, subiu até ao topo na hierarquia dos guarda-redes do Benfica.

«Depois do jogo de segunda-feira [Boavista] foi claro que queria uma nova energia nesta posição, agora que temos três guarda-redes de topo. A exibição não foi boa e decidir fazer mudanças. Quis aumentar a concorrência nesta posição. Decidi dar uma opção a Samuel Soares, que já tinha estado bem na época passada e que esteve bem na pré-época, e estou contente com ele. Trubin tem potencial para vir a ser o guarda-redes do Benfica, mas tem apenas nove dias de trabalho aqui, está ainda a adaptar-se. Foi uma boa decisão colocar Samu porque ele confirmou que é um bom guarda-redes», começou por enunciar.

Quanto à alegada divergência do Vlachodimos, Schmidt não quis entrar em detalhes. «Não comento mais nada sobre esse tema», atirou.

Ainda perguntaram ao treinador se Vlachodimos estaria de saída, mas o treinador alemão fechou-se em copas. «temos três excelentes guarda-redes», limitou-se a acrescentar.