Roger Schmidt avisa que o Benfica vai ter de estar focado esta terça-feira para poder vencer o Arouca (21h15) em jogo da 18.ª jornada da Liga. O treinador alemão está consciente que o adversário concede muitos golos, mas também marca muitos nas transições rápidas.

«Vai ser mais um jogo fora de casa, jogámos com o Santa Clara e com o Paços fora, agora vai ser o terceiro jogo consecutivo fora de casa. Estivemos bem nos últimos dois jogos, temos de esperar amanhã um adversário difícil, sabemos que eles, em casa, são uma equipa rápida nas transições e contra-ataques. Estão no sexto lugar da Liga, isso diz muito, portanto vamos ter de estar muito focados, começar bem e depois temos de lutar pelos três pontos», começou por destacar o treinador em conferência de imprensa.

O Arouca está a fazer um bom campeonato e fechou a primeira volta num confortável sexto lugar, mas é a quarta pior defesa da Liga. «Sim, sofrem muitos golos, em alguns jogos aconteceu isso. Penso que só marcaram 22 golos, têm poder sobretudo no ataque. Aproveitam bem os contra-ataques e, se não estivermos organizados, podem causar-nos dificuldades. Se estão em sexto ao fim de dezoito jornadas é onde merecem estar. Lutam muito, os jogos têm 90 minutos e temos de os respeitar. Penso que o nosso primeiro jogo em casa foi com eles, vencemos mas fiquei impressionado com a sua qualidade e condição física», destacou ainda o treinador na antevisão do jogo desta terça-feira.