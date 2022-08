O Benfica começa a nova época já esta terça-feira, com o embate da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, frente aos dinamarqueses do Midtjylland, numa altura em que o mercado está aberto e em que alguns titulares da equipa de Roger Schmidt continuam a rodar nas primeiras páginas dos jornais desportivos. Roger Schmidt diz que o cenário é igual para todos os clubes e diz que está apenas focado no jogo desta terça-feira.

A verdade é que alguns dos jogadores mais utilizados pelo treinador alemão continuam a ser apontados como alvo de interesse de outros clubes, como são os casos de Vlachodimos, Morato, Grimaldo e também de Gonçalo Ramos.

«Estas coisas são sempre assim, para todas as equipas no verão. Há sempre boatos sobre os jogadores. A experiência que tenho como treinador diz-me que temos de estar focados na equipa com os jogadores que temos», começou por referir.

O Benfica tem um objetivo claro para alcançar e para o treinador o foco só pode ser um. «Amanhã é um jogo importante, não estou preocupado com outras coisas. Sei que o mercado ainda está em aberto, há sempre conversa, mas é assim em todos os clubes, não só no Benfica. Mas, enquanto treinador, tenho de me preocupar é com o jogo de amanhã», acrescentou.