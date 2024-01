Roger Schmidt explicou que Jurásek pediu para sair de forma a poder jogar o resto da temporada com mais regularidade, depois ter começado a temporada no Benfica de forma muito condicionada devido a uma lesão.

«Às vezes fazemos transferências que correm bem, noutras não. Às vezes acreditamos nos jogadores, mas não é o momento certo, ele teve uma lesão no início da época», começou por explicar.

A verdade é que o lateral perdeu o lugar no onze, primeiro para Aursnes, depois para Morato, e vai ahora jogar nos alemães do Hoffenheim. «Era o desejo dele jogar mais minutos, precisava de garantias de que podia jogar mais vezes no onze e tornou-se difícil aqui no Benfica. Respeitamos isso e esperamos ver como as coisas correm no Hoffenheim», destacou ainda.