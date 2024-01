Com a contratação confirmada de Álvaro Carreras, o Benfica passa a contar com mais uma opção para o corredor esquerdo, além de Felipe Morato, a aposta mais firme de Roger Schmidt, e de David Jurásek [Bernat, com apenas cinco jogos, fica fora desta equação]. Com a ajuda dos números da SofaScore em relação à performance dos três jogadores esta temporada, o Maisfutebol foi tentar perceber o que é que este novo reforço pode acrescentar à ala esquerda do clube da Luz.

Olhando apenas para os números acumulados pelos três jogadores esta temporada, é fácil perceber que Morato, um central adaptado a lateral, até tem dado bem conta do recado e, em muitos aspetos, até é superior aos dois laterais de raiz, mas Álvaro Carreras pode vir a acrescentar pontos à equipa de Roger Schmidt, sobretudo ao nível do drible, no um-para-um, e também nos cruzamentos, afinal de contas, umas das principais «tarefas» de um lateral no decorrer do jogo, especialmente numa equipa ofensiva como é a do Benfica.

Numa análise global, Felipe Morato é, desde logo, o que tem mais jogos acumulados esta temporada, num total de 21 jogos (média de 82 minutos por jogo), destacando-se à frente de Álvaro Carreras, com 14 jogos no Granada (média de 38 minutos por jogo), e de Jurásek, com 12 jogos no Benfica (média de 41 minutos).

O jogador brasileiro destaca-se ainda em vários capítulos técnicos, como os passes precisos (83 por cento) e também no número de entradas no último terço por jogo (6.10), bem à frente de Carreras e de Jurásek neste capítulo, ambos, com menos minutos de jogo, mas com apenas com 2.5 entradas no último terço do campo adversário.

David Jurásek, na comparação com os dois companheiros, destaca-se na percentagem de cruzamentos por jogo, com 38.1 por cento, destacando-se à frente de Álvaro Carreras (33,3 por cento) e de Morato (21 por cento), um dos pontos mais fracos do atual titular.

Álvaro Carreras, por seu lado, além da boa percentagem nos cruzamentos, destaca-se, acima de tudo, ao nível dos dribles por jogo (0.57), apresentando melhores números do que Jurásek (0.42) e Morato (0.38).

A verdade é que na avaliação global, Morato, que tem jogado com mais consistência, tem a melhor nota da SofaScore (7.00), destacando-se à frente de Álvaro Carreras (6.79) e de Jurásek (6.59), mas a diferença é muito curta e tudo pode mudar a partir do momento em que o reforço espanhol comece a somar minutos na Liga.

A comparação estatística entre os três candidatos a jogar na ala esquerda do Benfica: