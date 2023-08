Roger Schmidt, treinador do Benfica, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Estrela Amadora (2-0), no Estádio da Luz, em jogo da 2.ª jornada da Liga:

- A minha opinião é que foi um jogo muito bom, criámos muitas oportunidades, normalmente marcamos no momento certo, mas desta vez falhámos muitas possibilidades e eles tinham um guarda-redes muito bom. Os meus jogadores fizeram o que tinham de fazer, tiveram boas combinações, bons cruzamentos, muito remates. Também tínhamos bons jogadores no banco, o David Neres foi fantástico, esteve muito bem, fez muitas simulações e duas assistências. Fez tantas coisas boas hoje. O Samu também mostrou que é um talentoso guarda-redes, estou muito feliz com ele. Hoje era importante vencer depois do jogo de segunda-feira [Boavista]. Queríamos ter marcado mais, mas estamos contentes por termos ganho.

Apenas dois remates enquadrados com a baliza na primeira parte?

- Tivemos momentos muito bons, não tivemos muitos remates à baliza, sentimos algumas dificuldades, mas acho que se acelerássemos um pouco mais o jogo teríamos marcado mais cedo. Na segunda parte, na minha opinião, conseguimos jogar melhor e impor mais velocidade. Concordo que na primeira parte podíamos ter feito melhor.

Entrada de David Neres foi determinante? Merece ser titular?

- Ele não jogou na Supertaça, com o FC, devido a problemas físicos, depois entrou no jogo com o Boavista, hoje não jogou de início porque prefiro que ele ganhe forma para poder jogar mais tempo. É excelente e pode ser titular. A jogar assim tem de merecer estar no onze, mas temos de pensar que ele pode não durar 90 minutos, daí estar no banco. É uma questão que dá para todos os jogadores, depende do momento.