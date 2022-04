Nélson Veríssimo confirmou que incluiu os jovens Sandro Cruz e Tiago Gouveia na lista de convocados para o jogo da equipa principal, este sábado, frente ao Marítimo, no Estádio dos Barreiros. O treinador, que já lançou Tomás e Henrique Araújo na Liga, deixou ainda a porta aberta para a estreia de outros campeões da Youth League nas três jornadas que faltam para o final do campeonato.

O treinador começou a conferência de imprensa, precisamente com uma mensagem de «felicitações» para os campeões da Youth League. «Queria deixar uma mensagem pública de felicitações ao grupo da Youth League pela conquista que fizeram. Parabéns aos jogadores, treinadores e, acima de tudo, a toda uma estrutura que suporta o crescimento destes jogadores, os que cá estão e os que já saíram. É um grande feito para o clube, temos de estar todos orgulhosos com o que foi conseguido na final», começou por referir o treinador, logo a abrir a conferência de imprensa.

Sandro Cruz é um lateral esquerdo, de 20 anos, que fez praticamente toda a temporada na equipa B, enquanto Tiago Gouveia é um avançado, também com 20 anos, que também tem alinhado na equipa secundária. Estas será as surpresas na convocatória para o Marítimo, mas o treinador deixou ainda a porta aberta para alguns dos jogadores que acabaram por vencer a Youth League, além de Tomás Araújo e Henrique Araújo que já jogaram pela equipa principal.

«Talvez. Agora estava aqui a lembrar-me de uma notícia que saiu hoje num jornal desportivo, e queria confirmar que que o Sandro e o Gouveia viajam connosco para a Madeira», começou por dizer em jeito de introdução.

Depois desenvolveu a forma como está a olhar para a formação nestes últimos jogos que vai fazer à frente da equipa principal. «Faz parte do meu papel como treinador da equipa A, olhar para aquilo que se passa na equipa B, para o grupo da Youth League, para os Sub-23, temos de ter esta visão quase transversal para aquilo que se passa na formação do clube que há determinados momentos em que as apostas podem ser feitas», referiu.

No entanto, apesar dos crescentes pedidos dos adeptos nas redes sociais para antecipar a estreia ed alguns dos jovens «craques», o treinador defende que é preciso calma e saber escolher o momento oportuno. «Agora temos de ter consciência que quem está do lado de fora é muito fácil dizer-se porque é não se apostas em A, B ou C mais cedo? Temos de ter uma cautela, os planteis têm de ser construídos para isso, há jogadores que estão mais bem preparados numas fases do que noutras, temos que ir avaliando a evolução própria de cada jogador», prosseguiu.

O treinador referiu-se depois, particularmente para o grupo da Youth League. «Olhamos para o grupo e naturalmente vemos muita qualidade. Certamente todos vão fazer carreira, mas se calhar só alguns é que vão chegar ao contexto de equipa A. Todo os outros, fruto naturalmente do talento que têm, da capacidade que têm, vão fazer carreiras bonitas, como nós esperamos. Mas quem está aqui deste lado, tem de perceber que, além da capacidade e do talento que o jogador demonstra, qual o momento mais sensato para o chamar ou quando a oportunidade surge para se dar essa oportunidade. Depois há a questão de continuidade, é dar a oportunidade e depois continuidade nessa aposta. Isso é um trabalho que, na minha opinião, tem de ser logo feito no início da época, logo quando se constroem os planteis para abrir espaços para que esses jovens possam ser integrados, para depois darmos-lhes asas e mostra-lhes o caminho para a evolução», referiu ainda.

LISTA DE CONVOCADOS DO BENFICA

Guarda-redes: Helton, Odysseas e Svilar;

Defesas: Sandro Cruz, Morato, Gilberto, Valentino, Otamendi, André Almeida e Vertonghen;

Médios: Tiago Gouveia, Paulo Bernardo, Gil Dias, Everton, Meïte, Weigl e João Mário;

Avançados: Gonçalo Ramos, Yaremchuk, Darwin e Seferovic.