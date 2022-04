Nélson Veríssimo considera que ainda não é a altura certa para fazer um balanço da sua passagem pelo Benfica que está, agora, a chegar ao fim, numa altura em que o Benfica já confirmou negociações para a contratação de Roger Schmidt. O atual treinador diz que tem ainda objetivos para cumprir até ao final da época que passam, essencialmente, por conseguir três vitórias, a começar já este sábado, nos Barreiros, frente ao Marítimo.

«Vai ser um jogo difícil, tradicionalmente é por ser na Madeira. Desde que o Vasco [Seabra] entrou para comandar a equipa, notou-se um crescimento acentuado no que é a ideia de jogo. É uma equipa que cria sempre dificuldades nos jogos com os grandes, temos de estar num nível muito bom para contrariar uma equipa que está numa posição confortável. Já garantiu a manutenção e vai tentar a vitória perante os seus adeptos. Temos de estar muito concentrados, focados, muito intensos na nossa forma de jogar e com compromisso muito grande», referiu.

Quanto ao balanço, o treinador diz que está praticamente fechado, mas não é altura para o fazer. «Tendo em conta o ponto do campeonato em que nos encontramos, é óbvio que já tenho o balanço praticamente fechado. Não é ainda o momento para o fazer, mas farei na conferência do jogo do Paços de Ferreira. Temos três jogos com objetivos. Quem está de fora pode pensar que não temos objetivos, mas nós queremos fazer três vitórias nesses três jogos», explicou.

A seguir ao Marítimo, o Benfica recebe o FC Porto, mas Veríssimo diz que não há espaço para a gestão do plantel. «Este grupo deu-me sempre as garantias de que podemos lutar sempre pela vitória e cabe-me em última análise fazer as escolhas. Só onze podem jogar, uns jogaram mais, outros menos, mas independentemente disso, e olhando para os últimos jogos, todos os jogadores que entrarem de início vão fazê-lo por mérito próprio e pelo que têm vindo a mostrar. Não se trata de oportunidades, são opções que o treinador tem de fazer», comentou ainda.