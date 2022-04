Nélson Veríssimo tem a perceção que os adeptos do Benfica estão mais focados no segundo embate com o Liverpool do que no jogo deste sábado frente ao Belenenses, mas entende que a sua equipa tem de manter o foco total no próximo jogo na Liga antes de voltar a sonhar com a Liga dos Campeões e no jogo de Anfield da próxima semana.

«Percebo o alcance da questão, mas o que os adeptos esperam é que façamos um bom jogo e ganhemos ao Belenenses. Para já, tem de ser a principal preocupação. Sabemos que a seguir temos um jogo bastante difícil com o Liverpool, com um resultado que torna a nossa missão mais difícil, mas não impossível. Mas temos de direcionar o nosso foco para o jogo com o Belenenses. Temos de estar ao melhor nível para vencer, depois mais à frente pensar no jogo com o Liverpool», comentou.

Um Belenenses que, na última jornada, entregou o último lugar ao Moreirense, depois de uma série de quatro jogos a pontuar. «Vai ser um jogo com uma equipa aflita, mas que nos últimos quatro jogos esteve sempre a pontuar e até ganhou o último jogo. Olhando para os jogos que faltam, o Belenenses tem todas as aspirações para acreditar que a luta pela manutenção é uma realidade. Portanto, estamos preparados para um jogo difícil. O Belenenses não tem muito a perder, provavelmente vai jogar com um bloco médio/baixo e tentar surpreender-nos. Temos de estar a um bom nível durante o jogo», prosseguiu.

Depois da intensidade da Liga dos Campeões, o Benfica vai ter de se adaptar a um jogo bem diferente, diante de um adversário que nos últimos quatro jogos consentiu apenas um golo. «Temos de ter a capacidade para nossa adaptar, sabemos que os jogos da Liga dos Campeões têm uma preparação diferente, o próprio jogo tem nuances que levam a que os jogadores tenham de dar uma resposta diferente daquilo que encontramos na nossa liga. Temos de ter a capacidade para mudar esse chip. É por aí que se vê a qualidade da equipa e dos treinadores. Temos de ter essa capacidade de nos adaptarmos às circunstâncias do jogo», destacou ainda.