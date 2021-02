Apesar de poder jogar como central e de já o ter feito, Julian Weigl não tem dúvidas sobre a posição onde pode render mais. Lembre-se que o jogador do Benfica jogou inúmeras vezes como defesa-central ao serviço do Borussia Dortmund.



«Na altura o mais importante para mim era jogar na minha posição, independentemente do clube», começou por dizer, num podcast dele e da esposa Sara Richmond que está disponível na plataforma «Spotify».



«Antes disso tinha jogado toda a carreira no meio-campo. É onde me sinto mais confortável e onde posso dar mais à equipa», acrescentou, justificando a saída do clube germânico.



Weigl, de 25 anos, chegou à Luz em janeiro do ano passado e desde então disputou 51 jogos (dois golos).