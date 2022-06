O Benfica oficializou esta quinta-feira Luís Castro como o novo treinador da equipa B.

O técnico de 42 anos orientava os sub-23 dos encarnados, mas também conduziu a equipa de juniores à conquista inédita da UEFA Youth League na última temporada, além de ter conseguido chegar a outra final da competição em 2019/20.

Luís Castro está desde 2019 no Benfica e prolongou o vínculo com o clube até 2024.

«É um orgulho enorme! Entrei no Benfica há dois anos e meio com a missão de ajudar no processo e potenciar jogadores para a primeira equipa. É sinal de que o trabalho até agora foi muito bem feito, esta aposta em mim deixa-me orgulhoso e o que posso prometer é que vou dar o máximo», afirmou aos órgãos do clube, depois de assinar contrato, ao lado do presidente Rui Costa.

O treinador, que sucede a António Oliveira, reforçou a importância de já conhecer «as dinâmicas de trabalho do clube», bem como alguns jogadores que atuam na II Liga pela formação secundária dos encarnados.

«É uma vantagem enorme, porque não vai haver fase de adaptação, é continuar a andar, sabendo que o objetivo principal é a primeira equipa, é servir o Benfica e continuar nesse ritmo», completou.

Paulo Lopes (treinador adjunto), Jorge Cordeiro (treinador adjunto), Vítor Dimas (treinador de guarda-redes) e João Francisco Silva (treinador analista) acompanham Luís Castro na transição dos sub-23 para a equipa B, que inicia a pré-temporada a 27 de junho.

