Gonçalo Ramos vive neste início de época um dos melhores momentos da carreira, e o melhor desde que se estreou pela equipa principal do Benfica.

O avançado leva seis golos e três assistências em nove jogos e acredita que a principal diferença para a época passada é que está a jogar mais tempo.

«Não acho que tenha mudado assim tanto. Na época passada, apesar de ter um número elevado de jogos, muitos entrei poucos minutos e isso disfarça um pouco os números. Esta época está a correr bem e vou continuar a trabalhar ao máximo», começou por dizer, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Maccabi Haifa, da Liga dos Campeões.

O jogador de 21 anos assume mesmo que está a viver um sonho de criança.

«Estou numa boa fase da minha carreira. Sou titular no Benfica, clube que representou desde os oito anos. É um sonho de criança.»

Com o Mundial a disputar-se dentro de pouco mais de dois meses, e sendo titular no líder do campeonato, Ramos foi também questionado se ambiciona um lugar na convocatória de Fernando Santos para a competição que se vai disputar no Qatar.

«Não estou com a cabeça fora do Benfica. Acho que se continuar o bom trabalho é uma possibilidade, mas não me cabe decidir, por isso vou continuar apenas a trabalhar», desvalorizou.