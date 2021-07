A empresa Onsoccer, que representa Rafa, lançou um passatempo no Instagram para oferecer umas chuteiras do jogador do Benfica, e contou com um participante muito especial.

João Félix decidiu alinhar, em jeito de brincadeira, e não perdeu tempo a cumprir os requisitos para poder ganhar as chuteiras do colega de Seleção e ex-companheiro no Benfica, ao identificar duas pessoas no comentário à publicação: Rúben Dias e Bernardo Silva.

Será que as chuteiras de Rafa vão parar a Madrid?