Jorge Jesus foi confirmado na sexta-feira à noite como novo treinador do Benfica e partilhou uma mensagem de despedida para os adeptos do Flamengo. Depois, o técnico português foi jantar com Marcos Braz, vice-presidente do clube brasileiro e uma figura muito próxima de Jesus ao longo dos últimos meses.



O treinador apresentou-se no Tre Torri, restaurante de um hotel próximo à praia na Barra da Tijuca, com a máscara que utilizou no Flamengo. À saída, não prestou declarações.



Segundo o GloboEsporte.com, que marcou presença no local, Marcos Braz foi o único dirigente do Flamengo presente no jantar de despedida.



O novo treinador do Benfica não deve viajar para Portugal antes de domingo, como o Maisfutebol escreveu.