A saída de Jorge Jesus do Flamengo está a agitar o futebol brasileiro e o universo dos adeptos do Mengão. Poucos percebem a saída do treinador português, incluindo uma larga maioria dos comentadores televisivos. Um deles é Walter Casagrande, antigo avançado do FC Porto e campeão da Europa em 1987.



«Desportivamente, eu ficaria no Flamengo. Ele já tem a equipa na mão. O equipa sabe como joga, os jogadores idolatram-no, a torcida e a imprensa também. Ele ganha muito bem. A possibilidade de ele ganhar o Brasileiro, a Libertadores, a Copa do Brasil e até o Mundial de Clubes desta vez é muito grande», afirmou Casagrande no programa Troca de Passes, da Sport TB brasileira, horas antes da saída de Jesus ser oficializada.



O ex-avançado lembrou que Jesus vai encontrar uma garantia de sucesso muito menor em Portugal. «Lá no Benfica, nem o campeonato português é garantido porque há o FC Porto e o FC Porto bate sempre de frente. Pensando só no futebol, eu ficaria no Flamengo, não iria para Benfica nem para Real Madrid.»



Walter Casagrande percebeu, porém, a importância do lado familiar e a crise da pendemia que afecta de forma muito severa o Brasil. «O Jorge Jesus está num clube com toda a estrutura, tem uma grande equipa, já ganhou muito, tem condições de ganhar novamente a Libertadores, disputar o Mundial, ganha muito bem.»



«Quando você ganha muito bem e uma equipa oferece-te 'mais do que muito bem', isso não vai mudar a sua vida financeira. Mas percebo o lado familiar. Ele é um homem com mais idade, estamos na pandemia, a família dele está em Portugal. Ele vai ter de pensar bem.»