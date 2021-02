Sem poder contar com os adeptos no estádio, os jogadores do Sporting recorreram às redes sociais para festejar a vitória no dérbi frente ao Benfica.

Além de Matheus Nunes, que partilhou uma mensagem em vídeo nas redes sociais dos leões, vários outros jogadores do Sporting fizeram publicações a comemorar.

«Enorme vitória em nossa casa. Obrigado a todos pelo enorme apoio que nos fizeram chegar desde o primeiro minuto», escreveu João Palhinha.

«O Derbi é nosso», escreveu Pedro Porro.

«É sempre bom ganhar um derby. Enorme esforço de todos! Até ao fim!», escreveu Coates.

«Com esta união este grupo pode tudo! Passo muito importante na nossa caminhada! Obrigado a todos pelo apoio», escreveu Tiago Tomás.

«O Derbi é nosso!», escreveu Antonio Adán.