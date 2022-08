No primeiro jogo oficial com a camisola do Benfica, Enzo Fernández precisou apenas de 40 minutos para marcar e deu uma ajuda importante na primeira mão da terceira pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões, com os encarnados a assegurarem uma vantagem de 4-1, antes da viagem para a Dinamarca.

O médio argentino não deixou passar em claro a estreia com o vermelho e branco. «Feliz pela minha estreia na Liga dos Campeões. Vitória importante para iniciar a série, vamos por mais, Benfica», escreveu, antes de deixar um agradecimento pelo «apoio» dos adeptos.

Mas, também os colegas de equipa destacaram a importância do triunfo na Luz. O capitão Nicolás Otamendi, com uma mensagem de liderança, mostrou-se «muito feliz pela vitória e pelo rendimento de toda a equipa», vincando que «este é o caminho».

Autor de um hat trick, Gonçalo Ramos também vincou que esta foi uma «excelente vitória».

«Noite fantástica na Luz! Excelente trabalho de equipa que não vai acabar por aqui, para a semana há mais», escreveu Florentino.

Já o lateral-direito Gilberto deu os «parabéns a todos» e pediu «foco total para os próximos desafios», o primeiro dos quais já na próxima sexta-feira, ante o Arouca.

Morato sublinhou a «grande estreia» do Benfica em 2022/23 e acredita que este foi o «primeiro passo de um caminho longo». Por sua vez, João Mário deixou o aviso de que apenas a «primeira parte» da eliminatória está «feita».